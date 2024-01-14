شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تشارك في 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة مى سليم، انتعاشة سينمائية خلال الفترة الأخيرة، حيث إنها تشارك في 3 أفلام دفعة واحدة، بداية من تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام أحمد الفيشاوى وتجسد شخصية تحمل الطابع الكوميدى خلال أحداث العمل الذى يشارك فى بطولته: نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

كما انتهت مى سليم مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين تنتظر عرضهما خلال الفترة المقبلة، الأول هو "التاروت" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

بعد ذلك يأتى فيلم "كابتن جاك" الذى تقدم بطولته مع محمد ثروت، ويشارك فى البطولة سامى مغاورى، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وإخراج شادى علي، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى.

وكان آخر أعمال مى سليم مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدى، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضى، جيهان خيرى، احسان الترك وتأليف هبة الحسينى وإخراح حسن صالح.