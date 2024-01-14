شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل Days of Our Lives تنعى بيل هايز بعد وفاته عن عمر يناهز 98 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا بيل هايز عن عمر وصل إلى 98 عامًا وذلك بعدما اشتهر ببطولة مسلسل Days of Our Lives، الأمر الذى سبب حالة من الحزن داخل فريق عمل المسلسل وحرصوا على إصدار بيانًا نعوه فيه.

وقالوا فيه: "بقلب مثقل نشارك وفاة حبيبنا بيل هايز، واحد من أطول الشخصيات التي ظهرت في مسلسل بداية من عام 1970 وصوره باستمرار طوال حياته، لقد ظل هو وزوجته سوزان سيفورث هايز أساس عائلة ويليامز هورتون الممتدة لأكثر من 50 عامًا".

جدير بالذكر أن بيل هايز احتفل بعيد ميلاده الـ 98 مؤخراً، وذلك قبل وفاته وقد قدم شخصية دوج ويليامز في المسلسل الشهير «Days of Our Lives» منذ عام 1970، بعد خمس سنوات من ظهور العرض لأول مرة، التقى بزوجته الممثلة سوزان سيفورث، وتزوجا بالفعل في عام 1974، وبعد ذلك بعامين تزوجا داخل أحداث المسلسل.