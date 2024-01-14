شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يُدخل عصام عمر عالم البطولات السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج خالد منصور من تصوير أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والذي يعد البطولة السينمائية الأولى للممثل الشاب عصام عمر، بمشاركة كل من الممثلة ركين سعد، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وشارك منصور في تأليف الفيلم الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

تدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول "حسن"، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة "رامبو"، كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره "كارم"، الأمر الذي يدفع "حسن" للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذه نفسه و"رامبو" من مصير مجهول، والفيلم من إنتاج محمد حفظي، ورشا حسني.

وفى سياق آخر يستعد عصام عمر لبدء تصوير مسلسله الجديد "مسار اجبارى" الذى يتقاسم بطولته مع أحمد داش والمكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل العمل تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، ويشارك فى بطولته صابرين، جورى بكر، بسمة وعدد آخر من الفنانين.