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شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يُدخل عصام عمر عالم البطولات السينمائية والان مع تفاصيل الخبر
وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وشارك منصور في تأليف الفيلم الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.
تدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول "حسن"، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة "رامبو"، كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره "كارم"، الأمر الذي يدفع "حسن" للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذه نفسه و"رامبو" من مصير مجهول، والفيلم من إنتاج محمد حفظي، ورشا حسني.
وفى سياق آخر يستعد عصام عمر لبدء تصوير مسلسله الجديد "مسار اجبارى" الذى يتقاسم بطولته مع أحمد داش والمكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل العمل تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، ويشارك فى بطولته صابرين، جورى بكر، بسمة وعدد آخر من الفنانين.
انتهاء تصوير البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
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