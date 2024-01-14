شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى يعلن عن مسلسل "لحظة غضب" من 15 حلقة ويعرض على watch it فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج طارق الجناينى انطلاق تصوير مسلسل "لحظة غضب" المكون من 15 حلقة ويعرض على منصة watch it، من إخراج عبد العزيز النجار، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة.

ونشر الجنانيى صورة كلاك العمل باسم "لحظة غضب" وكتب "توكلنا على الله رمضان 2024، ربنا يوفقنا والعرض على منصة watch it.



لحظة غضب

ويعرض للمنتج طارق الجنانيى حاليا مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقى وغادة عادل، ولاقى المسلسل إعجاب الجمهور بما يناقشه من مرض التوحد الذى يعانى منه بطل العمل نديم – طه دسوقى، والذى يرغب ان يعمل في مكتب محاماة كبير بسبب وصية امه قبل وفاتها، وهو ما كشفته الاحداث حيث رغبت أمانى النجار المحامية – غادة عادل في تعيين نديم فى مكتبها نظرا لعبفريته وقدراته الغير عادية .

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.