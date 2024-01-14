شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى تكشف عن صورتها مع ابنها للمرة الأولى وتثير الجدل بين الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة صفية العمرى، الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها صورة تجمعها بابنها للمرة الأولى على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام معلقة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا فالبعض توقع أن من معها في الصورة هو زوجها وليس ابنها لاسيما أن ملامحه تبدو أكبر من كونه ابنها".



صفية العمرى مع ابنها احمد

صفية العمرى أصبحت نشطة على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية وتشارك الجمهور بصور من تواجدها في الأحداث الفنية أو من لحظاتها الخاصة وسفرياتها عبر حسابها بموقع انستجرام.

صفية العمرى اشتهرت عبر مسيرة فنية طويلة لعبت فيها أهم الأدوار ما بين السينما والدراما، والتى شهدت علامات بارزة لأحد أهم الممثلات اللاتى اشتهرت بجمالها وموهبتها الكبيرة، وتألقت بشكل كبير في شخصية نازك السلحدار في مسلسل "ليلى الحلمية بأجزائه الستة، والتي تعد من أبرز الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

ومن أبرز أعمالها مسلسل ليالى الحلمية، أحلام الفتى الطائر، هوانم جاردن سيتى، الأصدقاء، أوبرا عايدة، عفاريت السيالة، أبيض في أبيض، وفى السينما أفلام على باب الوزير، البركان، الحب أيضًا يموت، لا وقت للدموع، أنا اللي قتلت الحنش، امرأة من نار، عتبة الستات، بيبو وبشير، الليلة الكبيرة، فص ملح وداخ، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة صفية العمرى في الأعمال الفنية عام 2016، خلال فيلم "فص ملح وداخ" إخراج تامر بسيوني، تأليف كريم الحسيني، سيناريو محمد السباعي، ومن بطولة عمرو عبد الجليل، هبة مجدي، عبد الرحمن أبو زهرة، صفية العمري، ويزو، محمد متولي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين.