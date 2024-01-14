شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمد سمير مبروك عن فيلم نور الريس: مصطفى كامل عشرة عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل السيناريست محمد سمير مبروك ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 أثناء وجوده داخل كواليس فيلمه الجديد "نور الريس" بطولة مصطفى كامل وعمرو عبد الجليل ومحمد سليمان وإخراج مازن الجبلى وقال مبروك في اللقاء إنه متهم دائمًا بالابتعاد عن السوشيال ميديا والإعلام لأنه يعشق العمل في صمت ولا يحب المشاكل ويتجنب الوقوع فيها.

وأضاف أنه انتهى من كتابة فيلمه الجديد "نور الريس" قائلاً: "هو عبارة عن حدوتة كتبها الفنان مصطفى كامل الذى تربطنا علاقة صداقة طويلة ثم اتفقنا على تحويلها إلى فيلم سينمائى دخل حاليًا في حيث التنفيذ".

يذكر أن نجوم فيلم " نور الريس " ضيوفًا على تليفزيون الخليج 365 في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وضم اللقاء أبطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كامل ومحمد سليمان داخل كواليس العمل.

قال الفنان مصطفى كامل خلال اللقاء إنه عرض قصة الفيلم على الكاتب محمد سمير مبروك ليتولى كتابة السيناريو والحوار واجتمعا سويا فترة طويلة حتى نجحا في الانتهاء من الكتابة.

وأضاف مصطفي كامل، أنه اهتم بكل تفاصيل الفيلم حتى يستطيع أن يدخل منازل كل الجمهور دون خجل لافتا إلى أنه يجسد شخصية نور الريس وهى شخصية من الحياة الاجتماعية التي تواجه العديد من الصعوبات الحياتية العادية.