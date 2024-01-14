شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى في أول أسبوعين بـ 2024.. حفل وأغنية وتستعد لاستكمال فيلمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى العام الجديد 2024 بنشاط فنى ملحوظ إذ استهلت العام بإحياء حفل غنائى ليلة رأس السنة في العاصمة اللبنانية بيروت والذى أشغلته بغناء أشهر أغانيها منها "ملكة جمال الكون"، "بوس الواوا"، "مابضعفش" وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.



هيفاء وهبى من حفل راس السنة 2024

هيفاء وهبى استكملت نشاطها الفني بطرح أحدث أغانيها بعنوان "وصلتلها" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحان الراحل محمد النادي الذى رحل عن عالمنا منذ 7 شهور، وكلمات محمود عبدالله وتوزيع نور، وتقول كلماتها :"وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك.. فرُحت راكنها فوق رفّك..تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح..بتهملها، عشان هي عليك باقية.. فاكرها ضعيفة مش لاقية..نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح".

وتستعد هيفاء وهبى لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "جورى" بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد خلال الشهرين الماضيين، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في اطار رومانسى.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة فى السينما لـ هيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.



هيفاء وهبى من حفل راس السنة فى بيروت



هيفاء وهبى فى حفلها ليلة راس السنة