شكرا لقرائتكم خبر عن "جيسون موموا" نجم فيلم Aquaman يوضح حقيقة أنه بلا مأوى حاليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النجم العالمى جيسون موموا مقابلة حديثة مع Entertainment Tonight، والذى كشف فى خلالها أنه متوجهًا لـ نيوزيلندا لتصوير فيلمه الجديد Minecraft، وأنه بسبب التصوير ستكون البلاد منزله، وأكد موموا قائلاً: "خلال المقابلة، أثناء مناقشة فيلمه الجديد "On the Roam": "ليس لديّ منزل في الوقت الحالي، حيث إننى أعيش على الطريق".

وتابع موموا قائلاً: "أنا أحب فكرة التواجد مع الناس العاديين والقيام بـ مهنتى، وهي تصوير الأعمال المختلفة وطرحهم فى دور السينما"، وتأتى هذه التصريحات بسبب انتشار الشائعات حول معاناة موموا من التشرد، والتى حاول نفسها فى أخر مقابلاته.

حسب ما ذكره موقع "Buzzfeed" كان قد صرح موموا قائلا: "أنا بلا مأوى"، وتابع مازحا : أنا لست بلا مأوى، فـ لدى مقطورتى الجميلة التى أعيش ها".



جميلة"، وتابع موموا أنه لم يفضل امتلاك المنازل، وبالرغم من ان أمر المنزل يبدو مترابطا، ألا انه أقل ارتباطًا بالنسبة له، ولكنه يتوقع شراء منزل في مرحلة ما.





وأكد موموا قائلا: "لم أشتر منزلاً من قبل، لذا فأنا متحمس لأنه سيأتي يوم ما وأشترى منزلا".