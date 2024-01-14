شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة غنائية بالعام الجديد.. 12 مطربًا ينعشون السوق بألبومين و10 أغانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد بداية العام الجديد، انتعاشة غنائية بعد مرور ما يقرب من أسبوعين، حيث حرص الكثير من نجوم الغناء على طرح الأغانى الفردية والتي شهدت تنوعاً بين الرومانسية والعتاب، كما حرص بعض النجوم على اكتساح العام الجديد بألبوم كامل.

عمرو دياب

كانت البداية مع أخر أيام العام الماضي، حيث قرر الهضبة أن يعايد جمهوره مع استقبال العام الجديد بألبوم بعنوان "مكانك"، والذى تضمن 12 أغنية هم، "بيوحشنا" ، "سلامك وصلي، "معرفش حد بالاسم ده"، "ظبط مودها"، "واخدين راحتهم"، "مكانك"، "يا قمر"، "لوحدنا"، "الكلام ليك أنت"، "ما تتعوضش بحد"، "مابتغيبش"، "المعنويات مرتفعة".

أمينة

طرحت المطربة الشعبية أمينة بنهاية العام أحدث أغنياتهالتى تحمل اسم "أبو سمارة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

جنات

طرحت النجمة جنات في العام الجديد، أغنية بعنوان "الشمخ الجواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى.

رامى صبري

مع بداية العام الجديد، طرح النجم رامي صبري البوم بعنوان "النهايات أخلاق"، والذى تضمن 10 أغانى هم، "النهايات أخلاق"، "بين الحيطان"، "بحكي عليكي"، "حلفتك بالليالى"، "كل سنة"، "مبسوط يا بعد"، "جت سليمة"، "أمانة يا قلبي"، "جامد"، "النجومية".

هيثم نبيل

طرح المطرب والملحن هيثم نبيل، أولى أغنيات ألبومه "زي زمان"، وتحمل الأغنية اسم "دب هب"، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

رامي جمال وزوجته ناريمان

طرح الفنان رامى جمال ديو غنائى له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدي.

إيهاب توفيق

طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وذلك تزامناً مع احتفاله بيوم ميلاده الأحد 7 يناير.

تامر حسني

طرح النجم تامر حسنى أحدث أغانيه التي تحمل اسم "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة"، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله، وشاركته فى ظهور الكليب الفنانة ثراء جبيل.

تامر عاشور

طرح النجم تامر عاشور أحدث أغنياته التي تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

محمود الليثي

طرح نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير.

سمسم شهاب

طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه بعنوان "شايل الوجع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم، هندسة صوتية محمد جودة.

هيفاء وهبي

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "وصلتلها" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحان الراحل محمد النادي الذى رحل عن عالمنا منذ 7 شهور، وكلمات محمود عبدالله وتوزيع نور.