شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة كامل تروى مواقف كوميدية تعرضت لها فى كواليس مسلسل "البشاير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت أمس ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل التي قدمت عددًا من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، الراحلة قدمت حوالى 9 مسلسلات خلال مشوارها الفنى، حيث قدمت "الأفعى" و"العنكبوت" وغيرها ولكن يظل مسلسل "البشاير" العمل الأكثر تميزًا فى مشوارها.

كواليس مسلسل "البشاير" شهدت العديد من المواقف الطريفة، التى روتها مديحة كامل فى أكثر من مناسبة، حيث كان هناك مشهد يستدعى، سقوط مديحة كامل فى ترعة بالقرب من المناطق الريفية التى يتم فيها تصوير المسلسل الأمر، الذى رفضته مديحة كامل بشدة، واشترطت على صناع المسلسل عمل حمام سباحة خاص به مياه معدنية لتقديم المشهد.





كما رفضت شم "البصلة"، بعد تعرضها للإغماء داخل أحداث المسلسل، ولجأ أحد العمال من الفنيين إلى وضع البصلة داخل قطنة بها "كولونيا" ووافقت مديحة، مسلسل "البشاير"، بطولة الفنان الكبير محمود عبدالعزيز والفنانة أمينة رزق، عام 1988، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة وقتها.

يذكر أن هذا المسلسل الذي نال شهرة وانتشارا واسعا كان من تأليف الكاتب وحيد حامد ومن بطولة محمود عبد العزيز وامينة رزق و سلوي عثمان واحمد بدير وانعام الجريتلي.

تعد الفنانة مديحة كامل واحدة من أبرز أيقونات السينما المصرية وجميلة الجميلات وهي فتاة أحلام الكثير من الشباب بجاذبيتها التي لا تقاوم، وخفتها وحضورها الطاغى، هي إحدى بنات مدينة الإسكندرية، وبدأت حياتها بعدما انتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، مع المحاولات المستمرة لصعود سلم النجومية، والتي كللت بالنجاح أمام وحش الشاشة فريد شوقي، عندما شاركت في بطولة فيلم 30 يوم في السجن نهاية الستينيات من القرن الماضي، كما عملت لفترة في مجال عروض الأزياء.

مديحة كامل قدمت خلال مشوارها الفني ما يزيد على 70 فيلمًا منها الكثير من علامات السينما المصرية لكن فيلم " الصعود الي الهاوية " كان التحدي الكبير لها، فقد رفض هذا الفيلم أغلب نجمات السبعينيات منهن سعاد حسني ونجلاء فتحي ،وذلك عام 1978 إلا ان مديحة قبلت التحدي ووافقت علي تقديم الدور بما يحمله من جرأة بعد أن جاء بالفيلم مشهد جرئ جدا هو سبب رفض كل النجمات.