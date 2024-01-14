إسعاد يونس في تصريح مفاجئ عن فيلم “عصابة عظيمة”: “كنت خايفة فعلاً”

كشفت الفنانة المصرية، إسعاد يونس، أنها تحمست جدًا لفكرة فيلم “عصابة عظيمة” والذي يعرض الآن في صالات السينما ضمن أفلام رأس السنة.

وأضافت إسعاد يونس، في لقاء خاص مع الإعلامية شرين سليمان، في برنامج “سبوت لايت” على قناة صدى البلد، قائلة: “تحمست للفكرة جدًا وتشجعت ان اقدم على هذه الخطوة واستمتعت بالتجربة جدًا على كل المستويات، والكوميديا الموجودة في الفيلم خلطة ما بين أذواق مختلفة والأكشن نُفذ بشكل كوميدي لكن المعنى موجود ومعنى وقيمة الفيلم لم تغب عن ذهننا”.

وأشارت إسعاد يونس، إلى أنها كانت تشعر بالخوف؛ نظرًا لأن جميع أسرة الفيلم لم تتعامل معهم من قبل باستثناء المخرج وائل إحسان والتي كانت تتعامل معه بصفتها منتجة وليست ممثلة وقالت:” أنا كنت خايفة فعلاً وركبي بتخبط في بعضها من الخوف لأن كرو التصوير جديد عليا في اللوكيشن، والوحيد اللي اعرفه وائل إحسان وبصفتي ممنتجة”.