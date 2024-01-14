ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة من حفلها الاخير في "الوثبة" في الإمارات، خطفت فيه الأنظار بخفة دمها الواضحة.

وفي التفاصيل، أوقفت أصالة الحفل حتى تسأل أحد الحضور عن سر ظهوره بملابس صيفية في الطقس البارد، وقالت: "نص كم؟ وين جاكيتك؟ منك بردان؟"، ليرد عليها: "أصالة صوتك بيدفي"، وشعرت أصالة بالخجل وردت قائلة: "ماشي".

وكانت أصالة قد شاركت الجمهور مجموعة صور قبل حفلها، وعلقت: "رح نلتقى لأول مره بهالمكان الطيب الساحر ( الوثبه) ولأنها أول مره لازم تكون موثّقه بكتير من المحبّه والصحبه اللي رح نأسسها اليوم للأيام الجايه الأغاني حلوه والمكان حلو والناس حلوه وبتمنّى أنا كمان مع كل هاد كون حلوه".

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتفاعل مع أحد الحضور الذي يرتدي لباس صيفي بحفلها.. وهو: صوتك يدفيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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