ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري عمرو عبد الجليل رسالة إلى المراسل الفلسطيني وائل دحدوح، الذي فقد عدد من إفراد أسرته في الحرب القائمة في غـ زة في فلسـ طين.
وقال عمرو عبد الجليل برسالته رداً على كلام الإعلامي المصري عمرو أديب الذي طلب منه الخروج من غـ زة، وقال: "أقول لوائل الدحدوح متسمعش كلام عمرو أديب وأقف زي مانت راجل وانت ضربت مثل في الرجولة والإيمان واخنا فخورين بيك".
وأضاف متمنياً له أن يلتقي بعائلته: "ربنا يلحققك ب أهلك في الجنة ويلحقنا أحنا كمان بيهم".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عبد الجليل برسالة مؤثرة لـ وائل دحدود.. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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