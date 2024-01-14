ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية يسار عن شخصيتها في مسلسل "روز وليلى"، ليلى التي قدمتها إلى جانب الممثلة المصرية نيللي كريم.

وقالت يسرا ببيان صحفي: "يتميز المسلسل بأنه يضم كافة عناصر النجاح، من الكاتب الإنجليزي المعروف السير كريس كول، والمخرج الكبير أدريان شيرغولد، والجهة المنتجة استوديوهات MBC، بالإضافة إلى علاقة الصداقة الجميلة والكيمياء التي تجمعني بـ نيللي كريم. ليلى تعمل عند ومع "روز" نيللى كريم، رغم أن "ليلى" لم يسبق لها العمل قبل ذلك، لكنها وجدت نفسها مضطرة للعمل عند "روز" بعد وفاة زوجها ميسور الحال، وتدهور حالتها المادية".

كانت هذه تفاصيل خبر الكيمياء بين نيللي كريم ويسرا كانت السبب في نجاح العمل.. وهذا ما قالته الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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