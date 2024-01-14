بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض..إليكم الرقم القياسي الذي حققه فيلم "أبو نسب" حتى الأن

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "أبو نسب" بتحقيقه نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية بعد طرحه في 21 ديسمبر الماضي، حيث وصلت الإيرادات الإجمالية للفيلم إلى 35 مليون جنيه حتى الأن.



فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر ومحمد لطفي، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، و حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.