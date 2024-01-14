ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية عفاف مصطفى عن تفاصيل مشاهد الصفع التي جمعتها بالممثلة المصري هالة صدقي في مسلسل "جعفر العمدة".

وقالت عفاف أنها لم تتوقع أن يعتدي عليها أي إنسان، لكن فنانة واحدة استطاعت فعل ذلك وهي الممثلة المصرية هالة صدقي، ووصفتها بأن يدها مليئة بالعضلات، قائلة: "لكم أن تتخيلوا قوة القلم الواحد على وجهي".

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عديدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه من ثلاث نساء، يقرر الزواج من عايدة، التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات، تضعهما على المحك. "جعفر العمدة" من بطولة الفنان محمد رمضان، والممثلين زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي والفنانة مي كساب، تأليف وإخراج محمد سامي.

كانت هذه تفاصيل خبر عفاف مصطفى عن مشاهدها في "جعفر العمدة": "هالة صدقي صفعتني ست مرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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