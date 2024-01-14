بسمة بوسيل تطل بملابس السباحة.. وتستمتع بوقتها في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورة لها، من عطلتها التي تمضيها في المغرب، وقد أطلت من داخل مسبح شتوي وهي ترتدي ملابس سباحة باللون الأسود.



وكانت بسمة بوسيل قد شاركت، متابعيها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة وجذابة، مرتدية قفطاناً مغربياً ذهبي اللون، يتميز بنقوش جميلة، أظهر رشاقتها.

واختارت بسمة مكياجاً جذاباً يرتكز على إظهار جمال العيون، ويعتمد على الألوان الترابية الناعمة، كما اختارت أحمر الشفاه باللون النيود.

وتركت بسمة شعرها البني الطويل منسدلاً على ظهرها، بإستثناء خصلتين منسدلتين على وجهها، ووضعت تاجاً على رأسها.

وأرفقت بسمة الصور بتعليق: "إذا كان بإمكاني أن أحلم بذلك، فيمكنني أن أفعل ذلك – في المغرب".

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين متابعي بسمة، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها، وبإطلالتها التي تشبه إطلالة الملكات.