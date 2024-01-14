لطيفة توجه رسالة لهؤلاء بعد وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة لطيفة رسالة لكل من واساها في وفاة والدتها الراحلة.

ونشرت لطيفة صورًا من عزاء والدتها، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلقت لطيفة على الصور: "قد ايه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي إن الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه، شكرا ليكم كلكم على محبتكم ومساندتكم ليا ولأخواتي وعائلتي".

وأضافت: "وشكرا لكل من اتصل وظروفه ماسمحتش له بالتواجد وشكرا لكل من زارني في تونس وفي مصر ربنا يخليكوا ليا إنتوا السند الحقيقي ليا في هذه الحياة .. وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب ولا آراكم الله مكروه فى عزيز".

وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم: كندة علوش، أنغام، الأب بطرس دانيال، الإعلامية بوسي شلبي، مي فاروق، محمد العمروسي، الإعلامي ممدوح موسى، المخرجة ساندرا نشأت، هند صبري، ريم البارودي، نادية مصطفى، المخرج خيري يشارة، الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية لميس الحديدي، هاني رمزي، نبيلة عبيد، مصطفى قمر.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

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