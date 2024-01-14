هيفاء وهبي تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد طرحها أغنية "وصلتلها"، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

أغنية "وصلتلها" وصل عدد مشاهداتها إلى 576 ألف مشاهدة بعد يومين من طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور.

وتعد هذه الأغنية أخر أعمال الملحن محمد النادي الذي توفي منذ 7 أشهر.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

وصلتلها، خلاص وضمنتها في صفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وأنت اللي بقيت بتروح

بتهملها، عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت أنك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزيّ ما ماسكة فيك هتسيب

النجمة هيفاء وهبي أعادت أيضا، طرح أغنية "ما بضعفش"، من حفل غنائي لها في لبنان، بعد 6 شهور من طرح كليب الأغنية، التي كتب كلماتها الشاعر عمرو المصري، ووضع ألحانها سامر أبو طالب، ووزعها موسيقيا سليمان دميان.

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