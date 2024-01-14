صفية العمري تفاجئ الجمهور بصورة نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأت الفنانة صفية العمري جمهورها بصورة نجلها أحمد، الذي ظهر معها لأول مرة.

ونشرت العمري صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "ربي يحفظهولك، كأنه أخوكي، ماشاء الله، الله يخليه ويحفظه لك، الله يديم وصلكم، ست الكل، الله يخليكم لبعض".

وكانت آخر أعمال الفنانة صفية العمري عام 2016، من خلال فيلم "فص ملح وداخ".

"فص ملح وداخ" من إخراج تامر بسيوني، تأليف كريم الحسيني، سيناريو محمد السباعي، ومن بطولة عمرو عبد الجليل، هبة مجدي، عبد الرحمن أبو زهرة، صفية العمري، محمد متولي، إنعام سالوسة.

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