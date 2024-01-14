بإطلالة أميرات..هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا الزاهد بأخر إطلالة لها على الجمهور بلوك أميرات مميز، حيث أطلت من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها مرتديةً فستان باللون الأبيض طويل وواسع من دون اكمام مزين بالأحجار والكريستالات، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، تصدر إسم المنتج المصري هشام جمال الترند على محركات البحث، وذلك بعد إعلانه خطوبته على الممثلة المصرية ليلى إبنة الممثل المصري أحمد زاهر.

وقد تبين أنه، ومنذ فترة كان قد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، أخبار مفادها أنه كان قد جمع بين هشام جمال والممثلة المصرية هنا الزاهد قصة حب مميزة وعميقة، كان من المفترض أن تنتهي بالزواج، قبل أن تقوم هنا بشكل مفاجئ بإنهاء علاقتها بـ هشام، وإعلان إرتباطها رسمياً بزوجها السابق الممثل المصري أحمد فهمي.

