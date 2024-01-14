بالجلد الأسود..منة فضالي تستعرض أنوثتها بلوك مميز

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منة فضالي على الجمهور بلوك رئع من خلال صور لها شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، وظهرت منة بلوك مميز إرتدت فيه فستان واسع من الجلد من دون أكمام باللون الأسود مزين بالازرارا مع قميص أبيض واسع تحته ذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ، ونظارة شمسية على عينيها.



وكانت نشرت منة فضالي صوراً لها مع الممثلة المصرية هالة صدقي، وذلك من كواليس مسرحية "صوابع زينب".

وعلّقت منة فضالي على الصور بالقول: "الحب كله بحبها من قلبي واحلى شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه، زينب في صوابع زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي بحبك يا ملكه احلي هالوله".

وتدور قصة مسرحية "صوابع زينب" حول سيدة بهذا الاسم، وهي أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي، يعشن معاً في أحد الأحياء الشعبية، وتدور أهداف زينب في الحياة، حول زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن.

