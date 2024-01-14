«القومى للترجمة» يعلن عن نتيجة مبادرة كشاف الجامعات المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - استكمالاً لمسيرة مسابقة «ترجم..أبدع» والتى تم تنظيمها بناءً على مبادرة رئاسية وأطلقتها وزارة الثقافة ممثلة فى المركز القومى للترجمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفاز بها كل من فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات، والتربية بجامعة عين شمس، فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد وفريق قسم اللغة الأردية بكلية اللغات الترجمة بجامعة الأزهر.

ýوقد احتفل المركز فى أغسطس الماضى بإصدار الطبعات العربية للأعمال الثلاثة الفائزة، وفى تصريح للدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة: «استثمارًا لنجاح مسابقة شباب الجامعات التى حققت نجاحًا كبيرًا أطلقنا هذه المبادرة المهمة كشاف الجامعات»، والتى نطمح من خلالها إلى المساهمة فى إثراء حركة الترجمة فى مصر وصناعة جيل جديد من المترجمين بالتعاون مع جامعاتنا المصرية العريقة.

ýوقد توافقت الهيئة الاستشارية للمركز القومى للترجمة على النتيجة النهائية وهى فوز كلٍ من: فريق كلية الألسن بجامعة عين شمس بإشراف الدكتورة سهيمة سليم وأعضاء فريق الترجمة: الدكتورة دينا أحمد على والدكتورة عائشة عماد السيد.

ýالفريق الثانى هو فريق كلية الآداب بجامعة حلوان بإشراف الدكتورة شيرين طه محمد النوسانى، وأعضاء فريق الترجمة: الأستاذة ياسمين أحمد على، الأستاذة ندى عبدالناصر محمود والأستاذ محمد خالد مكاوى.