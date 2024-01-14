بصورة من الطفولة..كيم كارداشيان تستذكر والدها روبيرت إلى جانب شقيقتها كورتني

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة مع الجمهور من طفولتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها عندما كانت صغيرة إلى جانب شقيقتها كورتني، كما وظهر إلى جانبهما والدهما الراحل روبيرت الذي توفية عام 2003، وإنهالت التعليقات على المنشور حيث قال المتابعون أن والدها كان يبدو وسيماً.



وفي وقت سابق، تألقت كيم كارداشيان في أخر ظهور لها على الجمهور بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه توب اللون الرمادي ذات قبعة موصولة بع مع سروال رياضي واسع بنفس اللون وإرتدت سترة واسعة وكبيرة بلون الأوف ويت من الفرو مع حقيبة كبيرة في يدها من الفرو وبنفس اللون ، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

السترة التي إرتدتها كيم من دار أزياء louis vuitton وبلغ سعرها 16,300 $، أما الحقيبة فسعرت بـ 11,900 $ .

