ميرنا وليد - بيروت - سحرت تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عيون الجمهور بأخر إطلالة لها، حيث شاركت معهم مقطع فيديو مميز ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود من دون أكمام مزين بالأحجار اللامعة ونسقت معه معطف طويل باللون الأسود من الفرو، وتركت سعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت شاركت تيا ديب مقطع فيديو، إستعرضت فيه الوشم الذي كانت حصلت عليه سابقاً على يدها، وإستعرضت التفاصيل الموجودة فيه، لينهال عليها المتابعون بالتعليقات، معبرين عن إعجابهم بهذا الوشم، إلا أن البعض منهم حذرها، وقال لها إنها ستندم في ما بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تحت عنوان الأناقة..تيا ديب إبنة نوال الزغبي تتألق بإطلالة مليئة بالأنوثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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