حضور جماهيري كبير في حفل حسين الجسمي بختام مهرجان دبي للتسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

اختتم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مهرجان دبي للتسوق في سكاي دايف دبي، بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د.سعيد كمال، وبحضور أكثر من عشرة آلاف شخص

وأعرب الجسمي عن سعادته وفخره بإحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321، مثنياً على أجواء الحفل المبهرة وتفاعل الجمهور مع جميع الأغاني

وقال مخاطباً الجمهور: "تتزين دبي ويزيد حلاها بحضوركم، أشعلتم أجواء مهرجان 321 فرحاً في ختام مهرجان دبي للتسوق"

وأضاف: "حضوركم ما شاء الله يثلج القلوب وكلنا شوق دائما لـ لقياكم ولمشاركتكم الفرحة في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321 .. زين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا".

يذكر أن الفنان حسين الجسمي قدم على آلة البيانو مجموعة من أشهر أغانيه، وشارك في الحفل الفنان تامر حسني والفنانة بلقيس.

اقرأ أيضًا:

صفية العمري تفاجئ الجمهور بصورة نجلها