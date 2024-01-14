قبل ليلى زاهر ..  هشام جمال كان مرتبط بهذه النجمة وهكذا انتهت العلاقة!

كتب امير فتحي في الأحد 14 يناير 2024 11:20 مساءً - انتشرت أنباء بعد خطوبة الفنانة الشابة ليلى زاهر على المنتج الفني هشام جمال، أن كانت هناك علاقة حب تجمع الأخير بالنجمة هنا الزاهد حيث، أنهما كان يظهران سويًا في معظم المناسبات الفنية، وتلتقط لهم الكاميرا نظرات إعجاب فيما بينهما.

قصة حب هشام جمال وهنا الزاهد

وتابعت الأبناء أن هنا الزاهد وهشام جمال كانوا متفقين على الزواج، ولكن وقع خلاف بينهما وألغى متابعة بعضهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

علاقة هشام جمال وهنا الزاهد

العلاقة بين هشام وهنا بدأت مع بداية دخول الزاهد مجال التمثيل، حيث جعلها تشارك معه في مسلسل لهفة بطولة النجمة المصرية دنيا سمير غانم، ولكن في النهاية تفاجئ الجمهور بارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر.

ارتباط ليلى زاهر وهشام جمال

على الجانب الآخر كانت ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، قد أعلنت قبل أيام ارتباطها رسميًا بالمنتج والفنان هشام جمال.

وشاركت متابعيها على صفحتها الشخصية على “إنستجرام” عدة صور رومانسية لها برفقة هشام جمال، وعلقت قائلة: “الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا .. من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا .. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير”.

ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: “مبروك”، والسيناريست إنجي علاء: “ألف مبروك ربنا يسعدكم”، خالد عليش: “مبروك”، وشقيقة “ليلى” ملك أحمد زاهر قائلة: “مبروك حبايب قلبي”.

يذكر أن انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد تعاونهما في مسلسل في بيتنا روبوت، لكنهما تجاهلا الأمر ولم يعلقا على الأمر.

مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت 2 عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك مع الفنانة ليلي أحمد زاهر البطولة عدد من النجوم وهم شيماء سيف،والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة سليمان عيد وطه الدسوقي ودنيا سامي وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أسامه عرابي ومن تأليف عمرو وهبة وفكرة محمد المحمدي .

تدور أحداث المسلسل حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلي زاهر مسلسل تلت التلاتة الذي عرض داخل السباق الرمضاني.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

الخليج 365

الخليج 365

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