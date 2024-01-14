“سندي وهدية ربنا ليا”.. لمن قالت رضوى الشربيني هذه الكلمات؟ – صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 14 يناير 2024 11:20 مساءً - احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد شقيقها، وقد شاركت جمهورها ومحبيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورًا جمعتها به .

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

وشاركت رضوى الشربيني الجمهور مجموعة صور تجمعها به، وعلقت عليها قائلة : “كل سنه وانت طيب يا حبيب قلب اختك من جوه و تعيش دايما سندى و ضهرى و هديه ربنا ليا…و عندى امل انها تبقى آخر سنه عزوبية و تتجوز بقى و تخلصنى و افرح بيك بدل كل انت مجننى كده Happy birthday habibi”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور رضوى وشقيقها، وعبروا عن إعجابهم الكبير بوسامته والشبه بينه وبين شقيقته.

رضوى الشربيني

علي الجانب الأخر، كانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ42، مؤكدة أن العمر مجرد “رقم” بالنسبة لها، ولا يؤثر على شخصيتها وحياتها، طالما تتمتع بروح الشباب.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

مهنتها السابقة

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

يذكر أن رضوى تقدم برنامجها “هي وبس”، والذى يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة “cbc سفرة“، على الهواء مباشرة.

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