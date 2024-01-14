من كواليس فيلم "السيستم"..رانيا منصور تطل إلى جانب أحمد الفيشاوي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية رانيا منصور على الجمهور من كواليس أخر الأعمال التي ئاركت فيها وهو فيلم "السيستم" من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وحمست الجمهور للفيلم بالقول: "من كواليس فيلم سيستم بطولة احمد فيشاوى طارق لطفى نسرين طافش بسنت شوقى اخراج أحمد البندارى".



وفي وقت سابق، خطفت رانيا منصور أنظار الجمهور بإطلالتها الجديدة، ونشرت صوراً ظهرت فيها بلوك أنيق، إذ إرتدت كروب توب باللون الأسود مع شورت متوسط الطول وواسع بنفس اللون، وسترة واسعة وطويلة باللون البيج، وانتعلت حذاءً عالٍ باللونين البني والبيج من Fendi، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

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