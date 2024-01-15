للمرة الأولى.. صفية العمري تكشف عن صورتها مع نجلها الوسيم من «البرتغال»

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 12:48 صباحاً - تصدرت الفنانة الكبيرة صفية العمري، ترند «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصحبة ابنها.

وكانت الفنانة صفية العمري، شاركت صورة لمتابعيها، وهي بصحبة ابنها معلقة: «بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد».

صفية العمري ونجلها

وتوالت التعليقات على صورة الفنانة وابنها، في اندهاشة من المتابعين، حول ظهور ابنها معها لأول مرة، وكذلك تظهر في إطلالة بشكل أصغر، وجاءت كلمات المتابعين في جمل مثل: «اتوقعته زوجك ماشاء الله على جماله، ربي يفضلهولك يظهر خوك».

حياة صفية العمري العائلية

تزوجت صفية العمري فى عام ١٩٧٠ بالفنان جلال عيسى، بعد قصة حب قوية، وأنجبت ولديها وليد وأحمد، وعارض زوجها جلال عيسى ظهورها السينمائى، ولكنها تمردت عليه وقبلت العمل، مما جعله يتزوج عليها بأخرى وينجب منها، فإنفصلت عنه وقررت التفرغ لعملها الفنى ورعاية ولديها، ولم تتزوج بعد إنفصالها.

مسيرة صفية العمري

ولدت صفية العمري عام 1949م في مدينة المحلة الكبرى لأسرة تتكون من 6 بنات شقيقات، وتخرجت من كلية التجارة بالإسكندرية كما درست اللغة الروسية وبدأت حياتها المهنية كمترجمة في المؤتمرات الدولية، ولم يكن التمثيل هو هدفها في طفولتها، بل كان حلمها الكبير هو أن تصبح راقصة باليه أو عازفة موسيقى حتى نجحت في إحدى المسابقات التلفزيونية للعمل كمقدمة برامج، وفوجئت بنشر الصحافة لصورها التي لفتت انتباه المنتج رمسيس نجيب في ذلك الوقت.

اكتشفها المنتج رمسيس نجيب وشجعها على التمثيل كما أسند لها دورا في فيلم “العذاب فوق شفاه تبتسم” عام 1974، والذي بدأت به مشوارها الفني، وحاول رمسيس احتكار الموهبة الفنية للفنانة صفية العمري بحيث لا تقبل أي عمل إلا بعد عرضه عليه، لكنها سرعان ما أعلنت تمردها وتعاونت مع غيره حتى تفهم رأيها عقب تقديمها لمسلسل “الأيام” مع الفنان أحمد زكي وتعاقد معها على فيلم “القط أصله أسد”.

وقدمت صفية العمري دور سعاد فى فيلم “أبدا لن أعود” ١٩٧٥ وفيلم “لا وقت للدموع” ١٩٧٦ وفيلم “العذاب إمرأة” ١٩٧٧ وفيلم “خائفة من شيئ ما” ١٩٧٩، وحققت شهرة أكبر في فيلم “على باب الوزير” ١٩٨٢ وفيلم “أنا اللى قتلت الحنش” ١٩٨٤ مع النجم عادل إمام، قبل أن تقدم الدور الأشهر فى حياتها الفنية، والذى لقبت به بعد ذلك، وهو دور “نازك هانم السلحدار” في مسلسل “ليالي الحلمية” من ١٩٨٧ إلى ١٩٩٥ بأجزاءه الخمسة.

“كان لك معايا” آخر أعمال الفنانة صفية العمري

يذكر أن الفنانة صفية العمري اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة وكانت آخر أعمالها فيلم “كان لك معايا” منذ 3 سنوات حيث عرض في عام 2020، كما شاركت في فيلم “فص ملح وداخ” في 2016 .

كما انضمت لفريق عمل مسلسل “ليالي الحلمية” الجزء السادس مع الفنانة إلهام شاهين ودرة والراحل هشام سليم في 2016، وفي 2011 شاركت منة شلبي وآسر ياسين فيلم “بيبو وبشير”، ومسلسل “نظرية الجوافة” في 2013، كما شاركت في فيلم “الليلة الكبيرة” في 2015، هذا بالإضافة إلى أعمالها السينمائية والتلفزيونية السابقة .

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »