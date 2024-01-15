في عيد ميلادها الـ44| شقيقة درة الشقراء تتفوق عليها فى الجمال… برأيكم من هى الأجمل؟ – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 12:48 صباحاً - أحتفلت يوم 13 يناير الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها والتي أتمت عامها الـ 44 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين عاما.

وتزامنا مع تلك المناسبة ننشر لكم صورة نادرة للفنانة درة التونسية مع شقيقتها الصغرى البعيدة تمامًا عن الأضواء.

شقيقة درة التونسية

حيث نشرت الفنانة التونسية درَّة-في وقت سابق-، صورًا تجمعها بشقيقتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع «إنستجرام».

درة زروق مع شقيقتها الصغرى في ظهور نادر لها

وعلقت “درة زروق” على الصور التي نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، قائلة: «أختي».

ولقيت صور شقيقة درة الشقراء التي بدت مختلفة عنها، إعجاب واستحسان الكثيرين من متابعيها على إنستجرام، حيث اعتبر الكثيرون من جمهور درة أن شقيقتها تفوقت عليها بجمالها.

الفنانة درة

وشاركت الفنانة درة في الفترة الماضية في بطولة مسرحية “عروسة من جهة أمنية” مع أحمد عيد، والتي تم تقديمها في موسم الرياض خلال الأسبوع قبل الأخير من ديسمبر المنقضي.

وتدور أجواء مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية” لـ أحمد عيد ودرة حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته أيضا.

أحدث أعمال درة الدرامية

هذا وقد حرصت درة علي الترويج لمسلسلها الجديد الذنب والذي من المفترض ان تخوض به موسم الأوف سيزون قبل رمضان 2024 وقد نشرت صورة لها برفقة النجم هاني سلامة قبل عدة أشهر وعلقت عليها قائلة :” من كواليس مسلسل الذنب قريبا مع هاني سلامة ” ثم كشفت في نهاية التعليق أسماء الشخصيات التي يلعبها كل منهما وهي :” نادية و دكتور سليمان”

قصة مسلسل «الذنب»

يجسد هاني شخصية طبيب نفسي بمستشفى للأمراض النفسية خلال احداث المسلسل. ومن المنتظر ان تحمل قصة المسلسل الكثير من الدراما الاجتماعية والتشويق. ولم تكشف الجهة المنتجة أي تفاصيل أخرى عن قصة العمل الدرامي. إلا أنه من المنتظر عرض المسلسل بين شهري يناير وفبراير على أحد المنصات الرقمية. ويتكوم المسلسل الذي يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا. المسلسل من بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

ويأتي تعاون هاني سلامة ودرة في هذا العمل، بعدما قدّما عددًا من التجارب الفنية الناجحة، مثل «الأولة في الغرام»، و«نصيبي وقسمتك»، وكان آخر أعمالهم معًا مسلسل «بين السما والأرض» والذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا وقت عرضه. وشاركهما في هذا العمل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، كمال آدهم، نور صالح، محمود البزاوي، محمد ثروت، والعمل من مأخوذ من رواية الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وكتب السيناريو إسلام حافظ، ومن إخراج محمد جمال العدل.

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