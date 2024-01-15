"بوسة".. كارول سماحة تروج لأغنيتها الجديدة قبل طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة على الترويج لأحدث أعمالها الغنائية اللتى تحمل اسم "بوسة" على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها صورًا من كواليس الكليب، الذى من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

وكانت أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة مؤخراً، حفلاً غنائياً في لبنان، وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها الذى تفاعل معها وردد كلمات أغنياتها.

كارول سماحة

الذهبي

وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

إجازة

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

نسخة مني

وكانت طرحت كارول سماحة مؤخرًا أغنية بعنوان «نسخة مني» وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات سليم عساف.

وكانت أحيت النجمة كارول سماحة، حفلًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقدمت كارول سماحة باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة والتي يحبها جمهورها، ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

وتألقت كارول سماحة بإطلالة ساحرة، تشبه الأميرات، إذْ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، بأكمام ملكية طويلة، صمم من قماش الكريب الناعم باللون الأخضر مع التل الشفاف من الجانبين، وطرز بحبات الألماس من الأطراف، رسم الفستان قوامها الرشيق.



كارول سماحة

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر بسيطة حتى تتألق بجاذبية خاصة بعيد عن التكلف ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

كانت شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، وظهرت كارول سماحة خلال الصورة وهي تستمتع بأجواء البحر وعلقت قائلة: "الشمس والرمال والمشاعر الطيبة".

كارول سماحة

طرحت الفنانة كارول سماحة في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “نسخة مني” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ووصلت الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة بعد مرور نحو 20 يومًا على طرحها.