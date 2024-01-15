كتابة القصص وبناء الأعشاش.. تأملات في فن الكتابة للروائى عادل عصمت

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة الدولي للكتاب .. «كتابة القصص وبناء الأعشاش.. تأملات في فن الكتابة»، عنوان اختاره الكاتب الروائي عادل عصمت، ليكون حاضرًا في فعاليات الدورة الــ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والصادر حديثا عن الكتب خان للنشر.

وفي تقديمها لأحدث أعمال «عصمت»، قالت «الكتب خان»: يمثل هذا الكتاب وقفة مهمة على فن الكتابة في لحظة تاريخية سائلة، لا تؤمن بالكتابة كفن، لكن تسعى لتحويلها كسلعة استهلاكية.

الإيمان بقوة الكلمة



وأضافت: يجنبنا «عادل» عصمت هذه السيولة، يأخذنا ناحية الإيمان بقوة الكلمة، والتصديق بمدى تأثيرها في الوعي الفردي والوعي الجمعي الإنساني. ينطلق من سؤال هام وهو « هل سنموت لو لم نكتب، أي سر في هذا الفن يجعلنا نضحي بكل شيء لأجله». ويصرّ على هذه الضرورة التي تعادل ضرورات الإنسان الأول للبقاء وتحمل الحياة.



يشار هنا أن عادل عصمت، كاتب مصري ولد في عام 1959. له تسع روايات منها «أيام النوافذ الزرقاء» والتي فازت بجائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 2011 وحصلت روايته «حكايات يوسف تادرس» عن الكتب خان على جائزة نجيب محفوظ للأدب المقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2016. ووصلت روايته «الوصايا» إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2019. صدرت له مجموعة " أيام عادية" عن الكتب خان 2022.

تنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.