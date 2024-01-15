مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى الفنان محمد غباشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد غباشي الذى رحل عن عالمنا اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة للفنان الراحل، عبر موقع "فيسبوك"، وعلقت: "ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير محمد غباشي الذي قدم مسيرة فنية كبيرة عبر تاريخ طويل من الإبداع وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".



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