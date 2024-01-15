رمضان 2024.. ماجد المصري يكشف عن اسمه في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان ماجد المصري عن اسمه في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، المقرر عرضه في موسم رمضان المُقبل 2024.

ونشر "المصري" صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع"فيسبوك"، وعلق: "صباح الفل عليكم، رشيد من مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، رمضان 20214، إن شاء الله".

وعرض للفنان ماجد المصري مؤخرًا فيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني، ويشارك في البطولة: وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن ماجد المصري يشارك ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد

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