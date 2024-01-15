أميرة أديب تكشف كواليس مشهد سقوطها من أعلى المبنى في مسلسل "وبينا ميعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب، كواليس مشهد سقوطها من أعلى المبنى، في أول حلقات مسلسل "وبينا ميعاد "2، الذي بدأ عرضه أمس على شاشة قناة DMC.

ونشرت أميرة أديب فيديو من كواليس مشهد السقوط، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الوقعة دي كانت المفروض تتصور من أول مرة، بس لما أستاذ هاني المخرج لقاني مش خايفة صورها 5 مرات علشان تتاخد من زوايا مختلفة.. شكرًا أوي يا أستاذ".

مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج هاني كمال.

يذكر أن مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الأول بطولة كل من شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، تأليف وإخراج هاني كمال.

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