شيري عادل تنشر بوستر فيلم "أصل الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة شيري عادل بوستر فيلمها الجديد "أصل الحكاية"، المقرر طرحه بالسينمات يوم 25 يناير الجاري.

ونشرت شيري البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أصل الحكاية".

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، علاء مرسي، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود.

ومن ناحية أخرى فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بحذف الفنانة شيري عادل جميع صورها مع زوجها الفنان طارق صبري، بعد مرور عام على زواجهما.

بالبحث والتدقيق تبين أن شيري عادل حذفت بالفعل جميع صورها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، بشكل مفاجئ.



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