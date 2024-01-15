أحدث ظهور لـ مي عمر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصورة بدون مكياج من داخل منزلها، في أحدث ظهور لها.

يذكر أن الفنانة مي عمر، تعاقدت على فيلم جديد بـ عنوان "الغربان".

فيلم الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، والعمل إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني .

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.

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