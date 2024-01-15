عبير صبري بملابس جريئة وبشرى بـ"الكيرلي".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.



الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي، من أحدث ظهور لها.

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أنيق.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة من أحدث ظهور لها.

هبة مجدي وزوجها

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة تجمعها بزوجها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لهما.

أميرة أديب

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملئ بالورود.

سارة الشامي

شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع"إنستجرام".

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

مادلين مطر

شاركت المطربة اللبنانية مادلين مطر جمهورها بصورة لها، من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لجين عمران

نشرت المذيعة لجين عمران صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.