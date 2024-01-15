بوزن زائد جدًا ورأس حليق «خالد الصاوي» يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور إعلامي| شاهد شكله الجديد

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 02:18 صباحاً - ظهر الفنان خالد الصاوي بوزن زائد عن الطبيعي خلال استضافته بـ “برنامج معكم” للإعلامية منى الشاذلي، على خلفية عرض فيلم سينمائي له في الأيام القادمة يحمل اسم “ليه تعيشها لوحدك؟”

سبب زيادة وزن خالد الصاوي

وكان خالد الصاوي، أرجع في تصريحات صحفية سابقة، سبب زيادة وزنه هو مروره بظروف صعبة أدخلته في حالة اكتئاب شديدة، لعدم إلتزام عدد من المنتجين معه، وتعرضه للأذية من أناس بمراوغاتهم وعدم إلتزامهم، وعصبيته التي دفعته لخناقات منعته من الريجيم والذهاب للجيم والتمرين.

خالد الصاوي بوزن زائد

وقال الصاوي، إن هذا الاكتئاب دفعه إلى عدم اتباع نظام غذائي صحي والتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية في صالات الجيم.

خالد الصاوي بوزن زائد

فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

واعتبر الممثل خالد الصاوي أن تجربة فيلم “ليه تعيشها لوحدك” هي من أصعب التجارب السينمائية التي خاضها، موضحاً أن الشخصية احتاجت تفاصيل كثيرة حتى تخرج بالشكل الذي ظهرت به.

يجسّد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال اسمه “عمر”، وهو محب جداً للموسيقى والعزف والسفر، ويعاني من توتر علاقته بابنته التي تقوم بدورها الممثلة سلمى أبو ضيف، كما أنه شخصية تعيش طيلة الوقت مع ألم تجارب الماضي، بجوار تعرضه إلى ابتلاء شديد في صحته يجعله يعيد حساباته في شكل حياته وكل من حوله.

وأكّد الصاوي أنه رغم أن العمل مليء بالأحداث والتفاصيل، فقد كان مستمتعاً للغاية بالمشاركة فيه ومع صديقه الفنان شريف منير، مشيراً إلى أن علاقة قوية تربطهما، وهو سعيد بأن لقاءه معه في هذا الفيلم جاء بعد كل هذه السنوات ليعودا بخبرة وثقل وتجارب أكثر.

وفيلم “ليه تعيشها لوحدك” من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وخالد عليش.

خالد الصاوي حاضر في رمضان 2024

بعيداً عن الفيلم، يشارك الصاوي أيضاً في فيلم “أسد أسود”، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، ويشارك فيه محمد رمضان، وماجد الكدواني، ورزان الجمال، وآخرون.

في الوقت نفسه، يواصل خالد الصاوي تصوير مشاهده في فيلم “البحر الأسود”، الذي يكشف من خلاله عن جوانب غامضة في حياة البشر، ويجسد من خلاله شخصية رجل يطارده ماضيه، ويسعى إلى استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية، في إشارة إلى أن هناك أشخاصاً يحاولون الهروب من حياتهم عن طريق الواقع الافتراضي المليء بالزيف.

ويشارك الصاوي بطولة الفيلم كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي، علما أن الفيلم من تأليف وإخراج علاء الدين مصطفى في أول أعماله السينمائية.

وكان العام المنقضي 2023 قد شهد نشاطاً سينمائياً مكثفاً لخالد الصاوي، حيث قدّم خمسة أعمال هي “شماريخ”، و”مغامرات كوكو”، و”وش في وش”، و”شمس”، و”ع الزيرو”.

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