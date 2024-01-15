ذكرى ميلاد كريمة مختار.. شاهدوا رشاقتها خلال حفل زفافها على هذا الفنان الشهير قبل 66 عامًا! (صورة نادرة)

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 02:18 صباحاً - حلت قبل أيام الذكرى السنوية للفنانة المصرية كريمة مختار، التى لقبت بـ ماما نونة” والتي رحلت عن عالمنا يوم 12 يناير 2017.

صورة نادرة من زفاف كريمة مختار

وتزامنا مع تلك المناسبة أعادت حسابات ناشطة معنيّة بأخبار وحكايات نجوم ونجمات الزمن الجميل، تداول عدة صور من حفل زفاف الفنانة الراحلة كريمة مختار، علي الفنان المصري “نور الدمرداش”، وبدت فيها كريمة مختار في غاية الرقة والرشاقة، وتفاعل الروّاد ومحبين الفنانة الراحلة مع تلك الصور بشكلٍ لافت.

يُذكر عن قصة حب كريمة مختار ونور الدمرداش أن التعارف بدأ بينهما خلال الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث أن الدراسة قد جمعتهما وتحولت علاقة الزمالة إلى صداقة قوية دامت لسنوات، حتى بدأ كلاهما مشواره الفني. كانت الفرصة التالية للجمع بين الفنانين بعد الدراسة خلال تسجيل المسلسل الإذاعي “عصابة اليد السوداء”،

حينها وقع الفنان نور الدمرداش في غرام كريمة مختار، إلا أنها رفضت الارتباط به، كونه معروفاً بأن جميع الفتيات تحبه، بالإضافة إلى أنها كانت ترغب في التركيز في مشوارها الفني وتوليه أهمية كبرى في حياتها.

ويُشار إلي تعدد المرات التي تمت فيها خطبة الفنانة كريمة مختار بشكل رسمي لأشخاص مختلفين، ولكنها كانت تتراجع في اللحظة الأخيرة عن إتمام الزواج، بسبب خوفها الشديد من انتهاء مشوارها الفني بسبب الزواج. إلي أن قرر نور الدمرداش التقدم رسمياً لكريمة مختار، وفي هذه الأثناء كانت خفة ظله تلفت نظرها، وعلى الرغم من ترددها من فكرة الزواج خوفا على فنها، إلا أنها وافقت على الارتباط، وتم الزواج بالفعل عام 1955.

أولاد كريمة مختار

وأنجبت الفنانة الراحلة كريمة مختار الشهيرة بـ “ماما نونة” أربعة أبناء هم: شريف، هبة، أحمد، والإعلامي الشهير معتز الدمرداش، والذي لا يعلم الكثيرون من أبناء الجيل الجديد بأن هذا الإعلامي هو ابن الراحلة كريمة مختار والفنان الراحل نور الدمرداش، والذي يشبهه في الشكل إلى حد كبير .

مشوار كريمة مختار

واحدة من أبرز الشخصيات التي جسدتها وما زالت عالقة في أذهان جمهورها هي شخصية «ماما نونة» في مسلسل «يتربى في عزو»، حيث كانت تجسد شخصية الأم الحنون التي تعاملت مع نجلها كأنه طفل على الرغم من كبر سنه. لقد نالت مشهد وفاتها خلال أحداث المسلسل إعجابا كبيرا ونالت إشادة النقاد والجمهور عند عرضه.

وشارك في مسلسل «يتربى في عزو» عدد كبير من نجوم الفن بجانب كريمة مختار، منهم يحيى الفخراني، نهال عنبر، أشرف عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، انتصار، سامح الصريطي. المسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسرحية العيال كبرت

كما قدمت الفنانة كريمة مختار خلال مسرحية العيال كبرت شخصية «زينب» الزوجة الحنونة التي تهتم بأسرتها علي حساب نفسها.

مسرحية العيال كبرت بطولة كريمة مختار ،حسن مصطفي، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي من تأليف سمير خفاجي و بهجت قمر ومن إخراج سمير العصفوري.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »