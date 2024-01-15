صاحب أغنية "أنا مش عارفني".. وفاة الملحن وليد عبدالعظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن وليد عبدالعظيم.

ونشر المطرب سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة للملحن الراحل.

وعلق شهاب قائلا: "توفى إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي ورفيق النجاحات الملحن الكبير وليد عبدالعظيم".

وتابع: "إلى رحمة الله يا صديقي، وإلى لقاء في جنة الرحمن برحمة الله وكرمه".

الملحن وليد عبدالعظيم قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا شهيرة مع كبار نجوم الأغنية من بينهم حكيم، عبدالباسط حمودة، دياب، مصطفى كامل، سمسم شهاب.

ومن أبرز أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، مين غيرك فاضلي، الجو هادي خالص، سلفني ضحكتك، الإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني.