ناهد السباعي تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

ونشرت ناهد صورًا تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومزجت ناهد الصور بأغنية "بعد غيابه" للمطرب أحمد بتشان.

يذكر أن ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي رحلت يوم 5 ديسمبر الماضي.

المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".

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