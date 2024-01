بعد ساعات من طرحها.. جينيفر لوبيز تحقق رقماً قياسياً بـ أولى أغنيات ألبومها التاسع

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة العالمية جينيفير لوبيز، رقماً قياسياً بأغنيتها الجديدة "Can't Get Enough"، وذلك بعد ساعات من طرحها على قناتها الرسمية على يوتيوب.



وتعد أغنية "Can't Get Enough" أولى أغنيات ألبومها التاسع، والذي تعود به لوبيز بعد غياب لنحو عقد، إذ كان ألوبم "A.K.A" هو آخر ألبوم لها، وصدر عام 2024.

وشارك مصمم الرقصات والممثل الأميركي ديريك هوغ مع جينيفر في فيديو كليب الأغنية، التي تدور قصتها حول استعادة لوبيز لذكريات زيجاتها الثلاثة السابقة وإلقاء نظرة إلى الوراء فيها استنكار.

ومن المقرر أن تطرح مغنية "جيني فروم ذا بلوك" ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "هذه أنا..الآن This Is Me..Now"، في 16 شباط/ فبراير المقبل.

وشاركت لوبيز في إنتاج الألبوم الجديد، الذي سيصدر بالتزامن مع فيلمها، الذي يروي قصة حبها الشهيرة مع زوجها بن أفليك.

كما شاركت جينيفر في تأليف بعض أغاني الألبوم، الذي يتضمن 13 أغنية، وتم تسجيلها بين عامي 2022 و2023، في استوديو لوبيز بمنزلها في لوس أنجلوس، ومن إنتاج BMG، ووصفته بأنه الألبوم "الأكثر صدقًا وشخصية لها حتى الآن".

وعلى صعيد السينما، تستعد لوبيز للمشاركة في فيلم مقتبس من مسرحية "برودواي الموسيقية "قبلة المرأة العنكبوتية" عام 1993، وسيكون الفيلم من تأليف وإخراج بيل كوندون صاحب سلسلة أفلام "Dreamgirls" و"Beauty and the Beast".