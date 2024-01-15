صور نادرة لـ فريد الأطرش وحبيبته خلال حفل عيد ميلادها وبحضور عبد الحليم حافظ

ميرنا وليد - بيروت - عاش الموسيقار فريد الأطرش قصص حب كثيرة مع فنانات وممثلات، إلا أنه هناك خطبة رسمية وحيدة كانت في حياته، وهي خطوبته من السيدة سلوى القدسي.



في سنواته الأخيرة، عاش فريد الأطرش قصة حب كبيرة مع السيدة سلوى القدسي، وتقدم لخطبتها لتوافق بدورها على الخطوبة بعد وفاة زوجها.

وبمناسبة عيد ميلاد سلوى، نظم فريد الأطرش حفل كبير في منزله لخطيبته الشقراء، وأعد حفل عشاء ساهر دعا له عددًا من الأصدقاء القريبين منهما.

ودعا الموسيقار زميله وصديقه الفنان عبد الحليم حافظ الذي كان متواجداً في لبنان، إلى الحفلة.

وأعاد رواد الإنترنت مؤخراً تداول الصور النادرة من حفلة عيد ميلاد التي أقامها فريد الأطرش لخطيبته، وظهر في الصور الثنائي برفقة عبد الحليم حافظ وعدد آخر من الحضور، إلى جانب قالب الجاتوه الكبير.