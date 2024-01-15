طليقة ترافيس باركر تفضحه: كان على علاقة مع شقيقة زوجته كورتني كارداشيان

ميرنا وليد - بيروت - كشفت طليقة المغني العالمي ترافيس باركر، شانا موكلر، أنه كان على علاقة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، شقيقة زوجته الحالية كورتني كارداشيان، وأنها كانت السبب وراء طلاقهما.



وأوضحتشانا خلال شاركتها في بودكاست "Dumb Blonde"، أنها وباركر كانا يحاولان العمل على علاقتهما، إلا أنها تلقت رسائل نصية بينه وبين كيم كارداشيان، من مصدر مجهول.

وتابعت أنها عندما عرضت هذه الرسائل على زوجها، نفى الأمر بشكل قاطع، وقام بحذف هذه الرسائل.

وأضافت أنها قامت بالاتصال بكيم للاستفسار حول الأمر، فقامت الأخيرة بنفي ذلك، بحجة أن ترافيس لا يتطابق مع ذوقها ومواصفتها لشريكها.

وأشارت إلى أن هذا الأمر بقي موضوع خلاف بينهما، حتى توصل إلى طلاقهما في نهاية الأمر.

يذكر أن ترافيس كان قد كشف خلال حديث له العام الماضي، أنه كان يتحدث مع كيم قبل أن يتزوج شقيقتها، مشيراً إلى أن كورتني على علم بهذا الأمر، وإلا أنه عندما أفصح عنه سابقاً في عام 2015، تسبب ذلك بكثرة الشائعات حول الموضوع، إذ قال إنه كان معجباً بها، وكان يحب التواجد إلى جانبها، لكن لم يكن بينهما علاقة قط، بل انتهى الأمر بصداقة فقط.