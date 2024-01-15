ميرنا وليد - بيروت - شارك عارض الأزياء اللبنانية لؤي علامة الجمهور مجموعة صور من أحدث عرض أزياء شارك فيه.

وقد ظهر لؤي وهو يحمل حقيبة يد نسائية باللون البني، وأحدث جدلاً واسع بالرغم من أنها ليست المؤة الأولى التي يظهر فيها بحقيبة يد نسائية.

وقد هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، إبنه عارض الأزياء لؤي علامة، بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك راغب علامة الجمهور مجموعة صور مميزة تجمعه بإبنه لؤي، كما ظهرت زوجته جيهان علامة بإحداها، وعلق عليها قائلاً: "لهذا النور المذهل في روحك والرجل المتميز الذي أصبحت عليه. عيد ميلاد سعيد حبيبي لؤي، أحتفل بك اليوم ودائماً، أحبك يا إبني".

كانت هذه تفاصيل خبر لؤي علامة يثير الجدل من جديد.. هكذا أطل بحقيبة يد نسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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