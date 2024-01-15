شاهد كواليس من مسلسل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الجديد والكشف عن موعد عرضه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس مسلسل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الجديد “بعد غيابك عني”، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وظهر في الفيديو إلهام الفضالة وهي تتبادل النقاش الحاد مع فتاة، حيث كانت تتحدث بصوت عالٍ وصرخات متقطعة، فيما كان شاب يجلس على كرسي بالقرب منهما يبدو منزعجًا من حديثهما.

وبحسب الفيديو، فإن النقاش بين إلهام الفضالة والفتاة كان يدور حول موضوع حساس، حيث بدت إلهام الفضالة شديدة الانفعال، فيما كانت الفتاة تحاول تهدئتها.

وكانت إلهام الفضالة قد شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة من كواليس المسلسل، وعلقت قائلة: “من لوكيشن تصوير مسلسل “بعد غيابك عني” قريبًا في رمضان”.