لحظات عائلية وأجواء غنائية ممتعة يقضيها زوار بوليفارد سيتي مع مسرحية “أعلى الأعالي”

ضمن المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، يستعد زوار منطقة بوليفارد سيتي لقضاء لحظات عائلية وأجواء غنائية ممتعة مع مسرحية “أعلى الأعالي” التي تقام في ١٩ – ٢٨ يناير، على المسرح العالمي، حيث تقدم المسرحية عروضًا موسيقية تروي قصة خيالية رائعة.

وتدور أحداث المسرحية حول الأختين ريما وديما اللتين تعيشان في قلعة تطير فوق الغيوم، حيث تختلف ريما – غريبة الأطوار – كما يسميها الجميع عن أختها وبقية أفراد القلعة الذين تتمحور حياتهم حول استخراج مادة سحرية تسمى “اللميعة” من الغيوم، ووضعها في قاعدة القلعة حتى لا تتوقف عن الطيران لأعلى الأعالي والسقوط للأسفل حيث العالم المجهول.

وتقام مسرحية “أعلى الأعالي” في منطقة “بوليفارد سيتي”، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر تطبيق وموقع WeBook من خلال الرابط: اضغط هنا

وتعد منطقة بوليفارد سيتي إحدى أهم وأكبر المناطق الترفيهية في موسم الرياض، حيث تضم أكبر الفعاليات والتجارب العالمية والحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها، إضافة إلى احتضانها مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومطاعم ومقاهي متنوعة وحدائق ونافورة راقصة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.