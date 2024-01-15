خاص بالفيديو- نبيل قاسم: أحب الرجال والنساء..نجم ستار أكاديمي مثلي الجنس ولذلك تطلق نجم شهير بعد أسبوع من زواجه

ميرنا وليد - بيروت - حل نجم مواقع التواصل الاجتماعي نبيل قاسم ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامج "ما بدا هلقد".



تحدث نبيل عن لقائه بالشحرورة صباح، وأشار إلى أنها عندما كانت تضحك، كانت الدنيا تضحك لأنها كانت امرأة جميلة وذكية، ولفت إلى أن "صوت صباح أجمل من صوت السيدة فيروز، وأهم من صوت السيدة أم كلثوم بأواخر الخمسينيات".

وأشار إلى أنه ضد أن يتحول الفنان إلى الدين، لأنه بهذه الطريقة يبرر فشله، كما هاجم نجم ستار أكاديمي الذي صرح بأنه جرب المساكنة، لكنه ندم لأنها حرام، لافتاً إلى أن هذا الشخص مثلي الجنس، وقال إن هناك مذيع أخبار تزوج، وهو لا يحب الشابات.

وكشف أن هناك فناناً إماراتياً معروفاً تزوج لأسبوع واحد، لكنه لم يستطع إكمال هذه الزيجة لأنه مثلي.

وفاجأ نبيل بتصريحه أنه قد ينتحر في حال طالت مدة تواجده على قيد الحياة، لأنه "ما في داعي لطولة العمر"، وأشار إلى أنه من عمر الـ 4 سنوات، عرف أنه يحب الرجال والنساء وليس محروماً من العلاقة الجنسية، لكنه ليس ناجحاً كثيراً فيها.